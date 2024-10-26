Зачем класть соль в стиральную машину: секрет знают единицы

Соль –это незаменимый ингредиент на кухне, без которого не приготовишь ни одного дела. Но может быть полезной она и в стирке.

Соль может оказаться гораздо полезнее за пределами кухни, чем вы себе представляли. Очень часто ее используют для чистки и уборки, но добавить ее можно также и в стиральную машину. Для чего это делать, объясняют Porady 24.

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Для чего добавлять соль в отсек стиральной машины

Для этого способа улучшения стирки вам понадобится всего одна чайная ложка привычного продукта. Вам нужно добавить ее в отсек, на котором нарисован цветок, и это поможет решить целый ряд проблем.

Прежде всего, соль помогает вернуть яркий оттенок даже изношенным и выцветшим вещам. Кроме того, если вы столкнулись с проблемой порошка, застрявшего в волокнах одежды, вам нужно воспользоваться солью. Она может вывести остатки средства из вещей без лишних усилий.

И есть и еще одно неожиданное преимущество такой стирки, особенно в холодное время года: вещи, которые постираны с солью, сохнут гораздо быстрее.



Соль можно добавлять в стиральную машину / Фото Pexels

Также идеально подходит использование соли и для людей, страдающих аллергией, ведь она помогает избавиться от остатков всех средств, порошков и слишком агрессивных запахов, которые иногда остаются после стирки – особенно в случае, если вы привыкли использовать быстрый режим.

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Использование соли во время стирки – это преимущество не только для одежды, но и для самой машинки, ведь она может удалить из барабана лишние бактерии, накипь и неприятный запах.

Лучше всего подойдет крупная соль, но для полного ее растворения нужно выбирать достаточно высокую температуру стирки.