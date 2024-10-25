Если вы мечтаете о привлечении удачи в дом, вам нужно серьезно позаботиться о том, чтобы выбрать правильные растения для него. Некоторые из них, по приметам, могут притягивать невиданный успех, пишет "Флористикс Инфо".

Интересно Что делать, если корни орхидеи вылезли из горшка: элементарное решение

Спатифиллум

Если вы давно одиноки или имеете немало ссор со своей второй половинкой, тогда самое время посадить спатифиллум у себя дома. Его недаром называют также "женским счастьем" – считается, что это растение прямо-таки притягивает к себе согласие и любовь. Но помочь оно может не только женщинам, но и мужчинам также!

Фиалка

Ее также называют цветком мира, ведь в доме, где растет и цветет фиалка, очень редко ссорятся. Кроме того, символизирует это растение и вечную преданность. Если в вашей жизни сложный период, нужно завести белую фиалку, ведь она поможет легче перенести душевные страдания.



Фиалки очень полезны дома / Фото Pexels

Восковой плющ

Другое название растения – хойя, и во многих культурах ее считают символом признания в любви. Это некая зеленая велентинка ко Дню всех влюбленных. Лучше всего поставить растение в спальне, и тогда в дом непременно придет успех и гармония.

Хлорофитум

Растение может казаться невзрачным, однако на самом деле своим появлением в доме обещает порядок и взаимопонимание. Оно станет отличным выбором для офисного помещения, где постоянно бывает много людей, которым нужно работать в согласии. Хлорофитум может прекрасно чистить воздух, поэтому стоит поставить его в комнате с новой мебелью.

Антуриум

Это невероятное растение считается покровительницей мужчин. Оно придает внутренней силы и способствует в любви, поэтому место ей, конечно же, в спальне.