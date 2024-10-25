Якщо ви мрієте про привернення удачі до будинку, вам потрібно серйозно подбати про те, щоб обрати правильні рослини для нього. Деякі з них, за прикметами, можуть притягувати небачений успіх, пише "Флористікс Інфо".

Цікаво Що робити, якщо коріння орхідеї вилізло з горщика: елементарне рішення

Спатифіллум

Якщо ви давно самотні чи маєте чимало сварок зі своєю другою половинкою, тоді саме час посадити спатифіллум у себе вдома. Його недарма називають також "жіночим щастям" – вважається, що ця рослина прямо-таки притягує до себе злагоду та кохання. Але допомогти вона може не тільки жінкам, але й чоловікам також!

Фіалка

Її також називають квіткою миру, адже в оселі, де росте й цвіте фіалка, дуже рідко сваряться. Окрім того, символізує ця рослина і вічну відданість. Якщо у вашому житті складний період, потрібно завести білу фіалку, адже вона допоможе легше перенести душевні страждання.



Фіалки дуже корисні вдома / Фото Pexels

Восковий плющ

Інша назва рослини – хойя, і в багатьох культурах її вважають символом освідчення в коханні. Це така собі зелена велентинка до Дня усіх закоханих. Найкраще поставити рослину у спальні, і тоді до будинку неодмінно прийде успіх та гармонія.

Хлорофітум

Рослина може здаватися непоказною, проте насправді своєю появою у домі обіцяє лад та порозуміння. Вона стане чудовим вибором для офісного приміщення, де постійно буває багато людей, яким потрібно працювати у злагоді. Хлорофітум може чудово чистити повітря, тож варто поставити його в кімнаті з новими меблями.

Антуріум

Ця неймовірна рослина вважається покровителькою чоловіків. Вона надає внутрішньої сили та сприяє у коханні, тож місце їй, звісно ж, у спальні.