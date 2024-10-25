Повітряне коріння в орхідей – це нормально, але тільки у природних умовах існування. Адже в дикій природі рослина закріплюється на поверхні завдяки практично відкритій кореневій системі, і тому коріння швидко росте та поглинає вологу. А ось що робити, якщо орхідеї продовжують це робити у домашніх умовах, з'ясували Поради 24.

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Що робити з корінням орхідей

Коли флористи-аматори тільки починають вирощування орхідей, вони можуть не знати, що робити з корінням цієї рослини, яке, здається, тільки й прагне вилізти з субстрату, який заповнює горщик. На відміну від інших рослин, які слухняно ростуть у горщиках, для орхідей це практично норма.

Тож якщо коріння орхідеї невелике, тоді не варто хвилюватися. Але часто садівники постають перед дилемою, що ж з ним робити: обрізати спеціальними інструментами чи заховати назад у субстрат?

Насправді ж повітряне коріння орхідеї, що стирчить, виконує роль додаткової опори для верхньої частини рослини. Ба більше, здорові корінці також потрібні для того, щоб рослина отримала здорову вологу з повітря, а також для того, щоб відбувався нормальний фотосинтез. Тож видаляти паростки не можна, адже це може тільки завдати рослині чималої шкоди та позбавити її потрібних поживних речовин.



В орхідей може бути повітряне коріння / Фото Pexels

Чому в орхідей з'являється повітряне коріння

Причиною появи цього коріння дуже часто є не надто правильні умови утримання. Зокрема, варто звернути пильну увагу на зависоку температуру чи низьку вологість повітря. Особливо це актуально у зимовий період, коли у квартирі працюють батареї чи інші прилади.

Через спеку субстрат може пересихати, і коріння орхідей розростається у пошуках вологи. І для того, щоб допомогти рослині, потрібно забрати її від джерела тепла та прикрити повітряне коріння мохом. Для поливу використовувати тільки м'яку воду.

Але якщо з горщика стирчить від 3 до 5 здорових зелених корінців, це нормально і перейматися немає потреби.