Спершу рослині треба дати вкоренитися в ґрунті, а коли вона почне активно рости, варто стартувати з підживлення. Його рекомендують робити не раніше, ніж через 14 днів після посадки, пише 24 Канал.

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Томати є досить вибагливими, тому для підживлення дачники використовують різноманітні поживні речовини.

Чим підживити помідори для чудового урожаю

Дачники радять використовувати для підживлення препарат "Rost концентрат 15.7.7". У ньому міститься 15% азоту, 7% фосфору та 7% калію. У 10 літрах води треба розвести 25 міліграмів поживного препарату.

За бажанням, можна ще також додати регулятор росту Ferti Root. На 10 літрів знадобиться 10 – 15 міліграмів засобу. Готовим розчином можна поливати помідори. Для хорошого підживлення на один кущ варто використовувати 1 літр готової рідини.

У магазинах є чимало спеціалізованих мінеральних добрив, що багаті на калій, фосфор та азот, які є важливими для правильного розвитку помідорів. До ще одного перевіреного засобу належить гумат калію. Препарат чудово стимулює розвиток рослин, тому томати почнуть гарно рости й дадуть дуже хороший урожай.

На 10 літрів води знадобиться столова ложка засобу. Дачники радять обробляти цим засобом помідори кожних 2 тижні аж до збору врожаю. Для кращого поглинання розчину виробники рекомендують робити удобрення по вологій землі після дощу чи поливу.



Названо найкращі добрива для томатів / Фото Shutterstock

Досить популярним підживленням вважається нітроамофоска. В одному відрі води треба розвести одну столову ложку добрива. Цього розчину має вистачити на 10 – 15 кущів.

Підживлювати розсаду помідорів варто різноманітними добривами, які можна придбати в онлайн-магазині, навіть не виходячи з дому. Ми склали перелік трьох видів добрив, які мають найкращий вплив на ріст томатів.

Види добрив для підживлення розсади

Азотні добрива – аміачна вода, аміачна селітра, карбамід, сірчанокислий амоній, сульфат амонію.

Калієві добрива – калійна селітра, калімагнезія, монофосфат калію, сульфат калію, сірчанокислий калій.

Фосфорні добрива – амофос, подвійний суперфосфат, діамофос, метафосфат калію, простий суперфосфат тощо.

Крім того, можна навіть самостійно зробити добриво. Для розчину потрібно в одному відрі змішати 15 грамів калійних, 25 грамів азотних та 40 грамів фосфорних добрив. Один кущ городники радять підливати 500 міліграмами розчину.

За бажанням, можна скористатися біоальтернативними добривами. До прикладу, звичайна кавова гуща є досить корисною для помідорів, оскільки містить у своєму складі поживні речовини, необхідні для здорового росту рослин.

Потрібно лише залити кавову гущу окропом й дати їй охолонути й настоятися. Коли рідина стане холодною, треба всього лише нею підлити помідори, щоб наситити їх всім необхідним для гарного росту. Щоб підвищити рівень азоту, можна під корінь насипати суху гущу й тоді підлити кущі томатів.

Після підживлення рекомендують зробити розпушування поверхневої зони грядки. Дачники це роблять для того, щоб коріння могло дихати й отримувати достатню кількість повітря. Також пам’ятайте про те, що для того, щоб досягти бажаного результату, підгодівля повинна бути якісною й регулярною.

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