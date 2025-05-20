Сначала растению надо дать укорениться в почве, а когда оно начнет активно расти, стоит стартовать с подкормки. Его рекомендуют делать не ранее, чем через 14 дней после посадки, пишет 24 Канал.

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Томаты являются достаточно требовательными, поэтому для подкормки дачники используют различные питательные вещества.

Чем подкормить помидоры для отличного урожая

Дачники советуют использовать для подкормки препарат "Rost концентрат 15.7.7". В нем содержится 15% азота, 7% фосфора и 7% калия. В 10 литрах воды надо развести 25 миллиграммов питательного препарата.

По желанию, можно еще также добавить регулятор роста Ferti Root. На 10 литров понадобится 10 – 15 миллиграммов средства. Готовым раствором можно поливать помидоры. Для хорошей подкормки на один куст стоит использовать 1 литр готовой жидкости.

В магазинах есть немало специализированных минеральных удобрений, богатые калий, фосфор и азот, которые являются важными для правильного развития помидоров. К еще одному проверенному средству относится гумат калия. Препарат прекрасно стимулирует развитие растений, поэтому томаты начнут хорошо расти и дадут очень хороший урожай.

На 10 литров воды понадобится столовая ложка средства. Дачники советуют обрабатывать этим средством помидоры каждые 2 недели до сбора урожая. Для лучшего поглощения раствора производители рекомендуют делать удобрения по влажной земле после дождя или полива.



Названы лучшие удобрения для томатов / Фото Shutterstock

Достаточно популярной подкормкой считается нитроаммофоска. В одном ведре воды надо развести одну столовую ложку удобрения. Этого раствора должно хватить на 10 – 15 кустов.

Подкармливать рассаду помидоров стоит разнообразными удобрениями, которые можно приобрести в онлайн-магазине, даже не выходя из дома. Мы составили перечень трех видов удобрений, которые имеют наилучшее влияние на рост томатов.

Виды удобрений для подкормки рассады

Азотные удобрения – аммиачная вода, аммиачная селитра, карбамид, сернокислый аммоний, сульфат аммония.

Калийные удобрения – калийная селитра, калимагнезия, монофосфат калия, сульфат калия, сернокислый калий.

Фосфорные удобрения – аммофос, двойной суперфосфат, диаммофос, метафосфат калия, простой суперфосфат и тому подобное.

Кроме того, можно даже самостоятельно сделать удобрение. Для раствора нужно в одном ведре смешать 15 граммов калийных, 25 граммов азотных и 40 граммов фосфорных удобрений. Один куст огородники советуют подливать 500 миллиграммами раствора.

По желанию, можно воспользоваться биоальтернативными удобрениями. К примеру, обычная кофейная гуща является достаточно полезной для помидоров, поскольку содержит в своем составе питательные вещества, необходимые для здорового роста растений.

Нужно лишь залить кофейную гущу кипятком и дать ей остыть и настояться. Когда жидкость станет холодной, надо всего лишь ею подлить помидоры, чтобы насытить их всем необходимым для хорошего роста. Чтобы повысить уровень азота, можно под корень насыпать сухую гущу и тогда подлить кусты томатов.

После подкормки рекомендуют сделать рыхление поверхностной зоны грядки. Дачники это делают для того, чтобы корни могли дышать и получать достаточное количество воздуха. Также помните о том, что для того, чтобы достичь желаемого результата, подкормка должна быть качественной и регулярной.

Где найти самые эффективные удобрения

Покупка удобрений может превратиться в настоящий квест. Ведь это – не тот товар, который можно с легкостью приобрести в ближайшем магазине возле дома. Конечно, можно спланировать бытовой шопинг. Или просто выбрать идеальное удобрение для помидоров на Проме.

Широкий ассортимент удивит всех дачников, а приятные цены позволят быстро сделать желаемую покупку. Чтобы выбрать для себя лучшее удобрение, на Проме можно просмотреть отзывы о товарах и выбрать для себя необходимый товар.

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