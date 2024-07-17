Почему к кофе подают воду: интересный факт, который не все знают

Каждый из нас замечал, как в кафе подают к кофе стакан воды. Задумывались ли вы над тем, для чего это делают? Ответ прост, но мы расскажем о таком дополнении для кофе немного подробнее.

Кажется, что такая подача кофе с водой всего лишь модное веяние, но на самом деле такая традиция существует уже немало лет.

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Почему к кофе подают воду

Исторически добавление стакана воды к кофе пришло к нам еще из Турции. Хозяин подавал стакан воды к кофе гостям, чтобы узнать голодны ли они. Сытый выбирал кофе, а голодный – воду. Впоследствии эта традиция распространилась на другие страны.

Но в современном мире бариста предлагают к кофе воду, чтобы очистить вкусовые рецепторы и почувствовать настоящий вкус кофе. В кофейной индустрии популярным является капинг – профессиональная дегустация кофе. Чтобы полноценно почувствовать все вкусы, надо выпить глоток воды. Впрочем какого-то строгого правила нет. Вы можете выпить кофе после чашки кофе, или же вообще его не пить.



Вода помогает очистить рецепторы / Фото Pexels

Воду подают к любому напитку, и чаще всего ее добавляют в чашку эспрессо. Также воду можно добавить к черному кофе, приготовленному альтернативным способом.

В разных странах есть свои обычаи при подаче кофе. К примеру, в Италии или Франции, воду принято немного выпить перед употреблением кофе. В скандинавских странах подают горячую воду. Это делается для того, чтобы вы могли разбавить напиток, если он окажется слишком крепким.

Однако пить воду до или после кофе – выбор каждого, какого-то одного правильного варианта нет, главное – насладиться чашкой любимого напитка.