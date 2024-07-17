Чому до кави подають воду: цікавий факт, який не всі знають

Кожен з нас помічав, як у кав’ярнях подають до кави склянку води. Чи задумувались ви над тим, для чого це роблять? Відповідь проста, але ми розповімо про такий додаток для кави трохи детальніше.

Здається, що така подача кави з водою всього лише модне віяння, але насправді така традиція існує вже чимало років.

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Чому до кави подають воду

Історично додавання склянки води до кави прийшло до нас ще з Туреччини. Господар подавав склянку води до кави гостям, аби дізнатися чи вони голодні. Ситий обирав каву, а голодний – воду. Згодом ця традиція поширилася на інші країни.

Та в сучасному світі бариста пропонують до кави воду, аби очистити смакові рецептори та відчути справжній смак кави. У кавовій індустрії популярним є капінг – професійна дегустрація кави. Щоб повноцінно відчути всі смаки, треба випити ковток води. Втім якогось строгого правила немає. Ви можете випити каву після філіжанки кави, або ж взагалі її не пити.



Вода допомагає очистити рецептори / Фото Pexels

Воду подають до будь-якого напою, та найчастіше її додають до чашки еспресо. Також воду можна додати до чорної кави, приготовленої альтернативним способом.

У різних країнах є свої звичаї під час подачі кави. До прикладу, в Італії чи Франції, воду прийнято трохи випити перед вживанням кави. У скандинавських країнах подають гарячу воду. Це робиться для того, аби ви могли розбавити напій, якщо він виявиться занадто міцним.

Однак пити воду до чи після кави – вибір кожного, якогось одного правильного варіанту немає, головне – насолодитися чашкою улюбленого напою.