Зачем класть монетку в холодильник: неожиданный ответ

С наступлением теплого времени года учащаются отпуска, поэтому для тех, кто планирую поездку из дома на несколько дней или недель, стоит обратить внимание на интересный метод с монеткой, которую нужно положить в холодильник.

Этот совет поможет узнать не только состояние девайса, но и состояние пищи, которая осталась в морозильной камере, пишет 24 Канал.

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Для чего ставить монету в холодильник

Наберите в стакан или небольшую емкость воды и поставьте в морозильную камеру. После того, как жидкость замерзнет, нужно поставить вытащить стакан на несколько минут из морозилки, поставить сверху монету и снова положить в камеру.

Интересно! Размораживание холодильника необходимо для эффективной работы и предотвращения снижения температуры охлаждения. Как часто его нужно размораживать – рассказали в нашей статье.

Этот лайфхак имеет особую пользу. Вернувшись домой из отпуска, обратите внимание на монетку. Если металлический денежный знак намерз, то это может быть признаком того, что холодильник выключался, вода таяла, опускалась, а потом снова намерзала.



Интересный лайфхак с монеткой в холодильнике / Фото Pexels

В случае, если монетка где-то на середине стакана или на дне, то стоит быть очень осторожными с замороженной пищей. Опавшая монета может сигнализировать о том, что морозильная камера длительное время была без света, поэтому замороженная пища также разморозилась. Ее лучше больше не употреблять, чтобы не подвергнуть себя опасности.