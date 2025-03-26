Навіщо класти монетку в холодильник: несподівана відповідь

З настанням теплої пори року почастішають відпустки, тому для тих, хто планую поїздку з дому на кілька днів чи тижнів, варто звернути увагу на цікавий метод з монеткою, яку потрібно покласти в холодильник.

Ця порада допоможе дізнатися не лише стан девайсу, але й стан їжі, яка залишилася в морозильній камері, пише 24 Канал.

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Для чого ставити монету в холодильник

Наберіть у склянку чи невелику ємність води й поставте у морозильну камеру. Після того, як рідина замерзне, потрібно поставити витягнути склянку на кілька хвилин з морозилки, поставити зверху монету й знову покласти до камери.

Цікаво! Розморожування холодильника необхідне для ефективної роботи та запобігання зниженню температури охолодження. Як часто його потрібно розморожувати – розповіли у нашій статті.

Цей лайфхак має особливу користь. Повернувшись додому з відпустки, зверніть увагу на монетку. Якщо металевий грошовий знак намерзнув, то це може бути ознакою того, що холодильник вимикався, вода танула, опускалась, а тоді знову намерзала.



Цікавий лайфхак з монеткою в холодильнику / Фото Pexels

У випадку, якщо монетка десь на середині склянки чи на дні, то варто бути дуже обережними із замороженою їжею. Опала монета може сигналізувати про те, що морозильна камера тривалий час була без світла, тож заморожена їжа також розморозилася. Її краще більше не вживати, щоб не наразити себе на небезпеку.