На кожному холодильнику час від часу утворюється лід, який заважає нормальному циркулюванню повітря й може призвести до зниження ефективності, пише 24 Канал з посиланням на Styler.

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Якщо холодильник вчасно не розморозити, то це призведе до зниження його ефективності та меншій температурі охолодження.

Як часто потрібно розморожувати холодильник

Найпоширенішою причиною намерзання холодильника є проникнення теплого повітря всередину. Це може бути через погану щільність гумки чи постійне відкривання дверцят. Вже при зміні температури, повітря може конденсуватися на холодних поверхнях всередині холодильника й утворювати на задній стінці чи морозильній камері лід.

Процес може значно посилитися, якщо дверцята холодильника часто будуть залишатися відкритими, або ж ви помічаєте, що вони перестали герметично закриватися.



Холодильник потрібно час від часу розморожувати / Фото Pexels

Коли лід вкритий на елементах холодильника, то компресор змушений активніше й більше працювати, щоб зберегти необхідну температуру, а це призводить до збільшення електроенергії та автоматично зменшує термін служби техніки.

Щоб позбутися накопиченого снігового нашарування, холодильник варто періодично розморожувати. Тут важливо звернути увагу на стан девайса. Старі холодильники, які мають крапельну систему відтайки, повинні розморожуватися кожного місяця. Сучасним холодильникам буде достатньо розморожування раз на 6 місяців, в іншому випадку, якщо холодильник вже час від часу дає збій, то розморожувати його потрібно вже раз на 3 місяці.

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Якщо ж ніколи не розморожувати холодильник, то можна зіткнутися з поломкою термостата, компресора, витоком фреону й багатьма іншими проблемами. У деяких випадках ігнорування розморожування призводить до появи неприємного запаху через певний час.