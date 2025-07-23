Для створення тривалого аромату в домі вам зовсім не потрібно витрачати багато грошей – натомість ви можете скористатися натуральними засобами, а саме кімнатними рослинами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Мадагаскарський жасмин

Ця неймовірна кімнатна рослина швидко наповнить ваш дім жасминовим ароматом. Вона чудово росте у горщику та потребує яскравого непрямого світла.

Аромат мадагаскарського жасмину м'який, солодкий та ніжний, квітка добре підходить для спальні, а її аромат сприяє розслабленню.

Орхідея Каттлея

Орхідеї можуть мати неймовірний аромат – але все залежить від сорту. Орхідеї Каттлея потішать солодким квітковим запахом з ноткою цитруса.

До слова, раніше ми вже розповідали, як доглядати за орхідеями, аби вони почали цвісти за лічені дні.

М'ята

М'ята в горщику на кухні може забезпечити не тільки неймовірний аромат в усьому домі, але й гілочками для страв, коктейлів та трав'яних настоїв.



М'яту можна вирощувати вдома / Фото Pexels

Цитрусові дерева

Навіть якщо клімат, у якому ви живете, не надто теплий, ви все ще можете мати цитрусове дерево у себе вдома. Особливо популярні лимонні дерева – вони не дуже складні у догляді. Головне – забезпечити вазону досить багато сонячного світла.

Евкаліптова рослина

Якщо ви хочете влаштувати в себе вдома справжню ароматерапію, тоді евкаліпт на підвіконні – це саме те, що вам потрібно. Рослина росте дуже швидко та процвітатиме під яскравим світлом.