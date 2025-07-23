Для создания длительного аромата в доме вам совсем не нужно тратить много денег – вместо этого вы можете воспользоваться натуральными средствами, а именно комнатными растениями, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Мадагаскарский жасмин

Это невероятное комнатное растение быстро наполнит ваш дом жасминовым ароматом. Оно прекрасно растет в горшке и требует яркого непрямого света.

Аромат мадагаскарского жасмина мягкий, сладкий и нежный, цветок хорошо подходит для спальни, а ее аромат способствует расслаблению.

Орхидея Каттлея

Орхидеи могут иметь невероятный аромат – но все зависит от сорта. Орхидеи Каттлея порадуют сладким цветочным запахом с ноткой цитруса.

К слову, ранее мы уже рассказывали, как ухаживать за орхидеями, чтобы они начали цвести за считанные дни.

Мята

Мята в горшке на кухне может обеспечить не только невероятный аромат во всем доме, но и веточками для блюд, коктейлей и травяных настоев.



Мяту можно выращивать дома / Фото Pexels

Цитрусовые деревья

Даже если климат, в котором вы живете, не слишком теплый, вы все еще можете иметь цитрусовое дерево у себя дома. Особенно популярны лимонные деревья – они не очень сложные в уходе. Главное – обеспечить вазону достаточно много солнечного света.

Эвкалиптовое растение

Если вы хотите устроить у себя дома настоящую ароматерапию, тогда эвкалипт на подоконнике – это именно то, что вам нужно. Растение растет очень быстро и будет процветать под ярким светом.