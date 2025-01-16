Положите в шкаф туалетную бумагу: это делают все опытные хозяйки

Вы могли об этом даже не догадываться, но обычный рулон туалетной бумаги может стать спасителем для вашего шкафа. Секрет уже раскрыли многие хозяйки, поэтому рассказываем, почему именно его надо держать на полке.

Довольно часто одежда в шкафу начинает плохо пахнуть, пишет 24 Канал. Это касается вещей, которые мы длительное время не носили и они залежались. Кроме того, если в комнате есть повышенная влажность, то неприятный запах начинает перебираться на одежду.

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Также причина может заключаться в недостаточно высушенной одежде, которая потом начинает в шкафу плесневеть. А еще вонь может возникать от старого шкафа. Чтобы избежать проблемы, надо воспользоваться действенным лайфхаком.

Почему в шкаф надо ставить туалетную бумагу

Чтобы избавиться от плохого запаха в шкафу, нужно взять обычный рулон туалетной бумаги и капнуть на него несколько капель эфирного масла. Если в шкафу есть влага, то бумага ее быстро впитает, а масло насытит наряд приятным ароматом.



Туалетную бумагу ставят в шкафу во избежание влаги / Фото Pexels

Как еще можно убрать плохой запах из шкафа

Если одежда плохо пахнет из-за повышенной влажности, то ее можно избежать благодаря мешочкам с солью. Насыпьте ее на бинт или марлю и хорошо завяжите. Соль лучше брать грубую, чтобы не рассыпалась по шкафу. Она хорошо впитывать влагу, но время от времени мешочки нужно менять.

От плохого аромата помогают обычные чайные пакетики. Их надо расставить на каждой полочке и менять каждые 2 недели, в зависимости от того, как они будут впитывать влагу.

Хозяйки говорят, что неприятные ароматы забирает пищевая сода. Однако для этого метода надо вынуть всю одежду из шкафа. В стакане воды разведите столовую ложку соды, смочите в растворе тряпку и протрите полочки и стенки шкафа, а после этого протрите все сухими салфетками, чтобы убрать лишнюю влагу.