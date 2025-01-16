Покладіть в шафу туалетний папір: це роблять всі досвідчені господині

Ви могли про це навіть не здогадуватися, але звичайний рулон туалетного паперу може стати рятівником для вашої шафи. Секрет вже розкрили чимало господинь, тож розповідаємо, чому саме його треба тримати на полиці.

Досить часто одяг у шафі починає погано пахнути, пише 24 Канал. Це стосується речей, які ми тривалий час не носили й вони залежалися. Окрім того, якщо в кімнаті є підвищена вологість, то неприємний запах починає перебиратися на вбрання.

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Також причина може полягати в недостатньо висушеному одязі, який потім починає в шафі пліснявіти. А ще сморід може виникати від старої шафи. Щоб уникнути проблеми, треба скористатися дієвим лайфхаком.

Чому в шафу треба ставити туалетний папір

Щоб позбутися поганого запаху в шафі, потрібно взяти звичайний рулон туалетного паперу й капнути на нього кілька крапель ефірної олії. Якщо у шафі є волога, то папір її швидко вбере, а олія наситить вбрання приємним ароматом.



Туалетний папір ставлять в шафі для уникнення вологи / Фото Pexels

Як ще можна прибрати поганий запах з шафи

Якщо одяг погано пахне через підвищену вологість, то її можна уникнути завдяки мішечкам з сіллю. Насипте її на бинт чи марлю й добре зав’яжіть. Сіль краще брати грубу, щоб не розсипалася по шафі. Вона добре вбиратиме вологу, але час від часу мішечки потрібно змінювати.

Від поганого аромату допомагають звичайні чайні пакетики. Їх треба розставити на кожній поличці й змінювати кожних 2 тижні, залежно від того, як вони вбиратимуть вологу.

Господині кажуть, що неприємні аромати забирає харчова сода. Однак для цього методу треба вийняти увесь одяг з шафи. У склянці води розведіть столову ложку соди, змочіть в розчині ганчірку й протріть полички та стінки шафи, а після цього протріть все сухими серветками, щоб прибрати зайву вологу.