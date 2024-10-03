Зачем в стиральной машинке три отделения: вы могли не догадываться

Не все люди знают полностью функционал стиральной машинки, впрочем с проблемой засыпания порошка могут столкнуться и те, кто только недавно приобрел бытовую технику. Все стиральные машинки оснащены тремя отделениями, поэтому рассказываем для чего предназначена каждая из них.

Многие даже не подозревают, для чего нужен третий отсек, пишут Porady 24. Хозяйки привыкли засыпать порошок в одно отделение, а на другие не обращают внимания.

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Зачем в стиральной машинке три отделения

Каждое отделение в стиральной машинке обозначено цифрой или символом. На крайних отсеках нанесены римские цифры I и II или латинские буквы А и В, все зависит от бренда машинки, а вот в среднем отсеке изображена звездочка или цветок.

Для чего предназначено 1 отделение

Первое отделение обозначено римской цифрой I или латинской А. Этот отсек предназначен для предварительной стирки или замачивания белья. Предварительная стирка – это длительное хранение вещей в большом количестве воды. Его применяют, когда нужно удалить застарелые пятна и хорошо их вымочить в воде. Благодаря этому процессу ткань растягивается, а машинка во время стирки способна легче справиться с грязью.

Если замачивание не предусмотрено режимом стирки, то порошок засыпать не надо, однако если выбрана программа со стиркой в два этапа, тогда в этот отсек надо засыпать порошок. Его нужно добавлять дозировано в соответствии с инструкцией. Итак, первое отделение предназначено для порошка.



В первую секцию рекомендуется добавлять стиральный порошок / Фото Help service

Для чего предназначено 2 отделение

Второе отделение обозначено буквой B или римской цифрой II. В него нужно добавлять кондиционер или мягкое средство для белья. Благодаря этому компоненту смягчается ткань, которая придает постиранной одежде свежий запах.

А еще кондиционер помогает предотвращать статическую электризацию одежды и улучшает гладкость ткани. Но несмотря на то, что второе отделение предназначено для кондиционера, туда тоже можно сыпать сухой или жидкий порошок для стирки в любом режиме.

Для чего предназначено 3 отделение

В третье отделение, которое обозначено звездочкой или цветком, можно заливать средство для удаления пятен. Сюда также можно добавлять ополаскиватель добавлять ополаскиватель или другие дополнительные средства для стирки, к примеру, отбеливатель.

Чтобы стиральная машинка как можно дольше вам прослужила, не забывайте о надлежащем уходе. После каждой стирки оставляйте дверцу барабана открытой, чтобы внутри не накапливалась влага, и время от времени очищайте резинку в барабане, которая накапливает в себе грязь и мусор.