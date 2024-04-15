Вашему урожаю позавидуют все: узнайте, до когда можно сажать чеснок

Весной все садоводы и огородники начинают готовить землю к посевам. Одна из культур, которая садится первой – чеснок.

Чеснок есть яровой и озимый. То есть один сажается весной, а второй – поздней осенью.

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До когда можно сажать чеснок

Яровой чеснок лучше всего сажать в середине апреля – начале мая. Ведь именно тогда земля уже прогреется до 5 – 10 градусов тепла. За сутки до посадки чеснока стоит разрыхлить землю, перекопав ее.

Не надо затягивать со сроками посадки весеннего чеснока, потому что вегетационный период у него длится 90 – 100 дней. Лучше всего сажать на грядках, которые находятся под солнцем, но без сквозняков. Также важно, чтобы это не было место, где до того росли помидоры или картофель.



Чеснок надо сажать до начала мая / Фото Unsplash

Как сажать чеснок весной

Чеснок прорастает из зубчиков. За сутки до посадки их следует замочить в холодной воде на 12 часов. Высаживайте чеснок в рыхлую и влажную почву. Если земля недостаточно рыхлая, насыпьте в борозду песка или золы.

Глубина посадки зубчиков должна составлять 3 – 4 сантиметра;

расстояние друг от друга – 5 – 6 сантиметров;

расстояние между грядками – 15 – 20 сантиметров.

Для хорошей всхожести урожая надо присыпать чеснок слоем опилок, древесной стружки или соломы. Они уберегут посевы от неожиданных заморозков, будут препятствовать росту сорняков и держать почву влажной.

Не стоит засыпать зубчики землей или накрывать их пленкой. Главный совет – постоянно поливать чеснок прохладной водой, когда он будет в тени. В период всходов лучше полить чеснок азотным удобрением.