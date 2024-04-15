Не навлеките беду на свой урожай: узнайте, что ни в коем случае нельзя сажать возле чеснока

Некоторые растения конкурируют с чесноком за воду, питание и пространство, поэтому их соседства лучше избегать.

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Растения, которые нельзя сажать возле чеснока

Лук является близким родственником чеснока и имеет схожие требования к условиям выращивания. Однако он может конкурировать с ним за питание и воду, если растет рядом. Лук также способен влиять на вкус и аромат чеснока, что может снизить качество урожая.

Картофель – еще одна культура, которую лучше не сажать рядом с чесночком. Она также будет конкурировать за ресурсы и может повлиять на его рост и развитие. Кроме того, картофель выпускает вещества, которые могут влиять на вкус и аромат чеснока.

Бобовые растения, такие как горох и фасоль, также не являются идеальными соседями для чеснока. Они могут вытягивать значительное количество воды из почвы, что приведет к недостаточной влажности. Также бобовые являются бактериальными фиксаторами азота, а его избыток негативно влияет на рост чеснока.



Некоторые растения лучше не сажать возле чеснока / Фото Unsplash

Помидоры – тоже одно из растений, которых лучше избегать. Они конкурируют с чесночком за пространство и солнечный свет, поэтому могут повлиять на его размеры и качество.

Сладкий перец также считается не лучшим соседом для чеснока. Он может конкурировать с ним за свет, влагу и питание.