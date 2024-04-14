Чтобы получить успешный урожай и не навредить своим овощам, обязательно надо знать о наиболее подходящих комбинациях культур. А также неподходящих.
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Чтобы сохранить урожай лука, важно обращать внимание, где и возле каких овощей его высаживать.
Не все овощи можно сажать возле лука / Фото Unsplash
Какие растения нельзя сажать возле лука
- Фасоль (зеленую и карликовую), горох и другие бобовые – лук рискует убить определенные бактерии, которые являются полезными для корней этих растений, что может сильно замедлить их рост. Однако поскольку эти бобовые фиксируют азот в почве, а лук его очень любит, то его можно сажать сразу после уборки гороха и фасоли.
- Спаржу – она постоянно будет бороться с луком за то, чтобы питаться одними и теми же питательными веществами. Поэтому если вы будете держать их рядом, то остановите рост одной или обеих культур.
- Шалфей – это ароматное растение приносит в почву столько азота, что может негативно повлиять на луковицу.
- Другие растения семейства луковичных, в частности чеснок, лук-порей, лук-шалот, шнитт-лук, зеленый лук – это может привлечь много вредителей, поэтому лучше рассадить их, чтобы избежать неприятностей.