В частности, правильные соседи могут обогатить помидоры питательными веществами. А вот неправильные ухудшают их состояние, рост, а также снижают урожайность и качество плодов.

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Что нельзя сажать возле помидоров

Худшими соседями для помидоров являются:

горох, цветная капуста, брокколи и кольраби,

укроп, фенхель и мелисса, в частности, фенхель останавливает рост овощей,

Если расположить с южной стороны кукурузу и другие высокорослые овощи, то томатам будет не хватать солнечного света. Это ухудшит их рост и развитие. Более того, помидоры могут погибнуть.

Нежелательными соседями являются и баклажаны, поскольку они ниже помидоров и окажутся в их тени. Также эти овощи относятся к одному семейству и их поражают похожие вредители и болезни.

Плохим соседом для помидоров является картофель, ведь с него на томаты точно перелезут колорадские жуки.



Некоторые растения нельзя сажать возле помидоров / Фото Unsplash

Что можно сажать возле помидоров