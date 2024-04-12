В частности, правильные соседи могут обогатить помидоры питательными веществами. А вот неправильные ухудшают их состояние, рост, а также снижают урожайность и качество плодов.
Будет интересно Роковая ошибка, которая погубит урожай: что нельзя сажать возле клубники
Что нельзя сажать возле помидоров
Худшими соседями для помидоров являются:
- горох, цветная капуста, брокколи и кольраби,
- укроп, фенхель и мелисса, в частности, фенхель останавливает рост овощей,
Если расположить с южной стороны кукурузу и другие высокорослые овощи, то томатам будет не хватать солнечного света. Это ухудшит их рост и развитие. Более того, помидоры могут погибнуть.
Нежелательными соседями являются и баклажаны, поскольку они ниже помидоров и окажутся в их тени. Также эти овощи относятся к одному семейству и их поражают похожие вредители и болезни.
Плохим соседом для помидоров является картофель, ведь с него на томаты точно перелезут колорадские жуки.
Некоторые растения нельзя сажать возле помидоров / Фото Unsplash
Что можно сажать возле помидоров
- Больше всего помидоры любят бобовые, за исключением гороха. В частности, хорошим вариантом будет вьющаяся фасоль и небольшие кусты нута.
- Удачно сочетаются с помидорами лук, чеснок, редис, морковь, пастернак, свёкла и тыква.
- Хорошими соседями являются различные виды салатов. Оптимальным вариантом будут шпинат, щавель, сельдерей, ромен, руккола, кресс-салат.
- Не будут мешать помидорам и тимьян, чабер, шалфей, душица, орегано и базилик.
- В свою очередь, спаржа, зеленый лук и чеснок отпугивают своим запахом вредителей.
- Будут отпугивать томатную гусеницу и огурцы, поэтому их можно сажать рядом с помидорами.