Зокрема, правильні сусіди можуть збагатити помідори поживними речовинами. А ось неправильні погіршують їхній стан, зріст, а також знижують урожайність та якість плодів.

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Що не можна садити біля помідорів

Найгіршими сусідами для помідорів є:

горох, цвітна капуста, броколі та кольрабі,

кріп, фенхель і меліса, зокрема, фенхель зупиняє ріст овочів,

Якщо розташувати з південного боку кукурудзу та інші високорослі овочі, то томатам бракуватиме сонячного світла. Це погіршить їхній ріст і розвиток. Ба більше, помідори можуть загинути.

Небажаними сусідами є й баклажани, оскільки вони нижчі за помідори й опиняться в їхній тіні. Також ці овочі належать до одного сімейства і їх вражають схожі шкідники та хвороби.

Поганим сусідом для помідорів є картопля, адже з неї на томати точно перелізуть колорадські жуки.



Деякі рослини не можна садити біля помідорів / Фото Unsplash

Що можна садити біля помідорів