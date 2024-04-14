Не нашкодьте своїй городині: які овочі категорично не можна садити біля цибулі

Щоб отримати успішний урожай та не нашкодити своїм овочам, обов'язково треба знати про найбільш відповідні комбінації культур. А також невідповідні.
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Аби зберегти врожай цибулі, важливо звертати увагу, де і біля яких овочів її висаджувати.
Не всі овочі можна садити біля цибулі / Фото Unsplash
Які рослини не можна садити біля цибулі
- Квасолю (зелену і карликову), горох та інші бобові — цибуля ризикує вбити певні бактерії, які є корисними для коріння цих рослин, що може сильно сповільнити їхній ріст. Однак оскільки ці бобові фіксують азот у ґрунті, а цибуля його дуже любить, то її можна садити відразу після збирання гороху та квасолі.
- Спаржу — вона постійно боротиметься з цибулею за те, щоб харчуватися одними й тими ж поживними речовинами. Тож якщо ви триматимете їх поруч, то зупините зростання однієї чи обох культур.
- Шавлію — ця ароматна рослина приносить у ґрунт стільки азоту, що може негативно вплинути на цибулину.
- Інші рослини сімейства цибулинних, зокрема часник, цибулю-порей, цибулю-шалот, шніт-цибулю, зелену цибулю – це може привабити багато шкідників, тож краще розсадити їх, щоб уникнути неприємностей.