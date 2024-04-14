Не нашкодьте своїй городині: які овочі категорично не можна садити біля цибулі

Щоб отримати успішний урожай та не нашкодити своїм овочам, обов'язково треба знати про найбільш відповідні комбінації культур. А також невідповідні.

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Аби зберегти врожай цибулі, важливо звертати увагу, де і біля яких овочів її висаджувати.



Не всі овочі можна садити біля цибулі / Фото Unsplash

Які рослини не можна садити біля цибулі