Не накличте біду на свій врожай: дізнайтеся, що в жодному разі не можна садити біля часнику

Деякі рослини конкурують з часником за воду, живлення та простір, тому їхнього сусідства краще уникати.

Варто знати Не нашкодьте своїй городині: які овочі категорично не можна садити біля цибулі

Рослини, які не можна садити біля часнику

Цибуля є близьким родичем часнику та має схожі вимоги до умов вирощування. Проте вона може конкурувати з ним за живлення та воду, якщо росте поруч. Цибуля також здатна впливати на смак та аромат часнику, що може знизити якість врожаю.

Картопля – ще одна культура, яку краще не садити поруч із часничком. Вона також конкуруватиме за ресурси та може вплинути на його ріст та розвиток. Окрім того, картопля випускає речовини, які можуть впливати на смак та аромат часнику.

Бобові рослини, такі як горох та квасоля, також не є ідеальними сусідами для часнику. Вони можуть витягувати значну кількість води з ґрунту, що призведе до недостатньої вологості. Також бобові є бактеріальними фіксаторами азоту, а його надлишок негативно впливає на ріст часнику.



Деякі рослини краще не садити біля часнику / Фото Unsplash

Помідори – теж одна з рослин, яких краще уникати. Вони конкурують з часничком за простір та сонячне світло, тому можуть вплинути на його розміри та якість.

Солодкий перець також вважається не найкращим сусідом для часнику. Він може конкурувати з ним за світло, вологу та живлення.