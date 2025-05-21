Как уничтожить вредителей на растениях: поможет обычная древесная зола

Для того, чтобы участок с посаженными растениями дал хороший урожай, за ним надо тщательно ухаживать – поливать, подкармливать и защищать от вредителей. Часто дачники используют для культур древесную золу, которая прекрасно влияет на рост и качество будущих плодов.

В древесной золе содержится много фосфора, кальция, калия, железа, магния, цинка и марганца, пишет 24 Канал. Пепел помогает раскислить почву и улучшить ее структуру, защищая растения от вредителей.

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Как правильно применять древесную золу

В лунку с рассадой всыпается 1,5 ложки золы. Это делается для того, чтобы растение насытилось питательными веществами и хорошо росло. Пеплом также подкармливают и другие растения. Для этого нужно 500 граммов древесной золы развести в воде.

Удобрять золой можно плодовые кусты и золу и вносить из расчета 100 – 150 граммов на квадратный метр. Дачники говорят, что для лучшего результата можно использовать торф. Вместе с золой это не только подпитает почву, но и раскислит ее.



Древесная зола хорошо влияет на рост растений / Фото Pexels

Чтобы подкормить овощные культуры, нужно 100 – 150 граммов удобрения внести на квадратный метр, а на картофель будет достаточно от 50 до 100 граммов. А вот бобовым культурам нужно уже от 150 до 200 граммов золы.

Как бороться с вредителями

Опудривание растений золой или опрыскивание раствором способно отпугнуть вредителей с огорода и избавить растения от заболевания.

К примеру, часто клубника заражается серой гнилью, тогда в таком случае ее надо опудрить золой. На один куст понадобится 10 – 15 граммов средства. Уже через несколько опылений серая гниль исчезнет.

Кстати! Недавно мы рассказали, надо ли поливать картофель. Ответ ищите в нашем материале.

Для приготовления раствора, надо 300 граммов золы развести в 3 литрах воды. Все надо прокипятить 30 минут и дать настояться 6 часов. Для лучшего результата, добавьте в раствор 30 граммов хозяйственного мыла. Доведите объем до 10 литров, процедите и начинайте обработку культуры.

Такое средство прекрасно борется с мучнистой росой, которая наблюдается в огурцов, кустах смородины и крыжовника.