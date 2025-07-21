Чем подкормить огурцы в июле: дрожжи подарят щедрый урожай

Огурцы прекрасно растут на черноземах, поэтому эти овощи выращивают почти все огородники. Подкормка является достаточно важным этапом, поэтому советуем воспользоваться определенным удобрением для огурцов в июле.

Достаточно популярными для подкормки являются дрожжи, пишет 24 Канал со ссылкой на Espreso. Благодаря качественной подпитке удастся получить хороший урожай огурцов и сделать плоды вкусными и сочными.

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Чтобы не навредить молодым растениям, огородники не всегда решаются вносить магазинные удобрения, поэтому дрожжи являются более безопасной натуральной альтернативой. Они прекрасно влияют на рост кустов и способствуют здоровому развитию плодов.

Как сделать удобрение из дрожжей?

Чаще всего садоводы используют сухие или свежие дрожжи с добавлением золы. Благодаря ему удастся обогатить раствор полезными микроэлементами.

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Удобрение из сухих дрожжей

Удобрение на основе дрожжей в период плодоношения является весьма полезным, потому что именно в этот период растения нуждаются в питательных веществах. Для эффективной подкормки понадобится пачка сухих дрожжей, 2 столовые ложки сахара и 10 литров воды.

В теплой воде нужно растворить сахар и дрожжи и дать раствору настояться несколько часов. Перед поливом грядку нужно немного увлажнить. Раствор концентрата нужно развести в 5 литрах чистой воды. Под один куст нужно 0,5 литра удобрения.



Дрожжевая подкормка для огурцов / Фото Pexels

Удобрение из свежих дрожжей

Для подкормки огурцов свежими дрожжами, нужно взять 100 граммов и раскрошить в стакане с теплой водой, перемешав до полного растворения. Концентрат нужно развести в 3 литрах воды, добавив 5 ложек сахара и тщательно перемешивая. Дайте средству настояться несколько часов.

Этот раствор получается очень концентрированным, поэтому перед поливом надо развести с водой в соотношении 1:10, а тогда начать полив. На один куст 0,5 литра будет достаточно.

К слову! Огурцы не следует сажать рядом с определенными растениями. Неудачный выбор места для посадки огурцов может привести к их уязвимости к вредителям, грибковых заболеваний, а также снижение урожайности и качества плодов.

Удобрение из дрожжей и золы

Дрожжи в сочетании с золой прекрасно обогащают грядку минеральными удобрениями. Нужно взять 2,5 литра подогретой воды и растворить 25 граммов сухих дрожжей и 15 граммов сахара. Далее добавляется 150 граммов древесной золы, который надо перемешать и оставить для настаивания до двух часов. Уже готовую смесь разведите в 3 литрах воды и подпитывайте огурцы.