Какие продукты содержат много коллагена: улучшат состояние кожи и здоровье кишечника

В последнее время поиск на продукты с коллагеном резко возрастает, поэтому вам стоит больше узнать о пище, которая не только хорошо влияет на состояние кожи, но и имеет благоприятное влияние на здоровье кишечника.

Эксперт по питанию Кайл Кроули рассказал немного подробнее, что такое коллаген, почему он нам необходим и в каких продуктах он больше всего содержится.

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Коллаген – это главный белок соединительной ткани, который поддерживает здоровье костей, кожи и мышц. Организм с возрастом начинает меньше вырабатывать коллагена, поэтому его особенно любят женщины, поскольку он способен разглаживать морщины. Этот белок также способен замедлить старение кожи и уменьшить сухость.

Костный бульон

Бульон варится на костях более 6 часов. Во время долгой варки, коллаген из костей распадается на желатин и переходит в воду. Кроме того, такой бульон содержит пробиотики, которые полезно влияют на кишечник.



Костный бульон содержит много коллагена / Фото Unsplash

Курятина

Куриное мясо является самым популярным источником белка. Курятина способствует росту мышц и имеет низкую калорийность, поэтому именно ее чаще всего употребляют те, кто следит за здоровым питанием.

Рыба

Много коллагена содержится в рыбе, однако в отличие от других продуктов, рыба богата именно морским коллагеном. Рыбий коллаген очень быстро и эффективно усваивается организмом.

В случае, если вы не употребляете мясо или рыбу, тогда просто стоит добавить в рацион продукты, которые помогают лучше вырабатывать организму коллаген.

Эксперт по питанию Кайл Кроули советует употреблять продукты, которые богаты витамином С: ягоды, чеснок, листовая зелень, цитрусовые, бобы, апельсины, помидоры, цельные зерна и орехи. Все они помогают организму лучше вырабатывать коллаген.