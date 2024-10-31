Зачем в крупу класть фольгу: лайфхак от блогера, который удивит

Хозяйки привыкли использовать фольгу в кулинарии для запекания блюд, однако все чаще опытные домохозяйки рассказывают, куда еще можно ее применить. Многим известно, что шарики фольги бросают в барабан стиральной машинки, а теперь появился еще один лайфхак.

По словам блогера Софии Сизовой, шарики фольги бросают для того, чтобы сохранить крупу чистой и свежей.

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Почему шарики фольги надо бросать в крупу

Оказывается, маленькие шарики из фольги способны уберечь крупу от жучков или пищевой моли. Но если дома нет фольги, то в разные банки с крупой можно положить лавровый лист, перец душистый или любой металлический предмет.

Блогерша отмечает, что хоть эти методы сейчас не используют, впрочем ими еще пользовались наши бабушки, поэтому они просто забыты.

Шарики фольги от жучков в крупах: смотрите видео

И для того, чтобы в крупах не заводились жучки или моль, их рекомендуется держать в стеклянных банках или контейнерах из пластика. Крупы следует хранить не дольше, чем 4 месяца, а кухонные шкафы и емкости для хранения сыпучих продуктов стоит раз в 3 месяца обрабатывать раствором уксуса и соды.

Металлические и керамические емкости подходят для хранения. Их минус только в том, что они непрозрачные, поэтому в них трудно заметить, или нет чего-то внутри.

Вот чего нельзя делать, то это хранить крупы в фабричной упаковке, в которой вы приобрели крупу в магазине. Также крупы нельзя хранить в полиэтиленовых пакетах. Хозяйки говорят, что крупы не могут долго стоять в пластиковых контейнерах, поскольку в них также со временем могут завестись жучки.

Для профилактики, поставьте внутрь кухонного шкафа лаванду, гвоздику или мяту. Пищевая моль очень не любит этого запаха, поэтому даже не будет залетать в шкаф. Если же жучки в крупе завелись, то ее уже не надо ничем промывать. Этот продукт есть опасно, поскольку внутри могут быть личинки. Такую крупу надо просто выбросить.