Навіщо в крупу класти фольгу: лайфхак від блогерки, який здивує

Господині звикли використовувати фольгу в кулінарії для запікання страв, однак все частіше досвідчені домогосподині розповідають, куди ще можна її застосувати. Багатьом відомо, що кульки фольги кидають в барабан пральної машинки, а тепер з’явився ще один лайфхак.

За словами блогерки Софії Сізової, кульки фольги вкидають для того, аби зберегти крупу чистою та свіжою.

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Чому кульки фольги треба кидати у крупу

Виявляється, маленькі кульки з фольги здатні вберегти крупу від жучків чи харчової молі. Та якщо вдома немає фольги, то в різні банки з крупою можна покласти лавровий лист, перець духмяний чи будь-який металевий предмет.

Блогерка зазначає, що хоч ці методи зараз не використовують, втім ними ще користувалися наші бабусі, тому вони просто забуті.

Кульки фольги від жучків у крупах: дивіться відео

Та для того, щоб у крупах не заводилися жучки чи міль, їх рекомендовано тримати у скляних банках чи контейнерах з пластику. Крупи варто зберігати не довше, ніж 4 місяці, а кухонні шафи та ємності для зберігання сипучих продуктів варто раз в 3 місяці обробляти розчином оцту та соди.

Металеві та керамічні місткості підходять для зберігання. Їхній мінус лише в тому, що вони непрозорі, тому в них важко помітити, чи немає чогось всередині.

От чого не можна робити, то це зберігати крупи у фабричному упакуванні, в якому ви придбали крупу в магазині. Також крупи не можна зберігати в поліетиленових пакетах. Господині кажуть, що крупи не можуть довго стояти в пластикових контейнерах, оскільки в них також з часом можуть завестися жучки.

Для профілактики, поставте всередину кухонної шафи лаванду, гвоздику чи м’яту. Харчова міль дуже не любить цього запаху, тож навіть не залітатиме у шафу. Якщо ж жучки у крупі завелися, то її вже не треба нічим промивати. Цей продукт їсти небезпечно, оскільки всередині можуть бути личинки. Таку крупу треба просто викинути.