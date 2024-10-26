Сіль може виявитися набагато кориснішою за межами кухні, ніж ви собі уявляли. Дуже часто її використовують для чищення та прибирання, але додати її можна також і у пральну машину. Для чого це робити, пояснюють Поради 24.

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Для чого додавати сіль у відсік пральної машини

Для цього способу покращення прання вам знадобиться всього одна чайна ложка звичного продукту. Вам потрібно додати її у відсік, на якому намальована квітка, і це допоможе розв'язати цілу низку проблем.

Перш за все, сіль допомагає повернути яскравий відтінок навіть зношеним і вицвілим речам. Окрім того, якщо ви зіштовхнулися з проблемою порошку, що застрягнув у волокнах одягу, вам потрібно скористатися сіллю. Вона може вивести залишки засобу з речей без зайвих зусиль.

І є й ще одна несподівана перевага такого прання, особливо у холодну пору року: речі, які випрані з сіллю, сохнуть набагато швидше.



Сіль можна додавати у пральну машину / Фото Pexels

Також ідеально підходить використання солі і для людей, які страждають на алергію, адже вона допомагає позбутися залишків усіх засобів, порошків та надто агресивних запахів, які іноді залишаються після прання – особливо у випадку, якщо ви звикли використовувати швидкий режим.

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Використання солі під час прання – це перевага не тільки для одягу, але й для самої машинки, адже вона може видалити з барабана зайві бактерії, накип та неприємний запах.

Найкраще підійде велика сіль, але для повного її розчинення потрібно обирати досить високу температуру прання.