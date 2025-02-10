Морковь – это полезный корнеплод, который может добавить вкуса десяткам блюд. Впрочем, если хранить ее неправильно, она может стать мягкой и заплесневеть еще до того, как вы успеете из нее что-то приготовить.

Со временем морковь может терять свою хрустящую текстуру и приятный, насыщенный вкус – и чаще всего это случается из-за неправильных условий хранения, сообщает 24 Канал. Поэтому для того, чтобы ваша морковь не портилась, стоит разобраться, где же ее хранить.

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Как хранить морковь дома?

Прежде всего для длительного хранения моркови ее нужно перебрать и просушить. Сразу же отберите все подгнившие и больные корнеплоды – ведь из-за них могут испортиться и все остальные. А вот чего делать точно не нужно – так это мыть морковь, ведь из-за этого она испортится быстрее. Если на ней очень много грязи и земли, ее можно почистить сухой щеткой.

В квартире морковь можно хранить в ящиках, в темном и прохладном месте. Балкон станет лучшим вариантом – ящики с морковью на нем нужно накрыть одеялом, чтобы во время морозов она не перемерзла. Также можно поставить корнеплоды и в подвал или погреб – морковь там нужно раскладывать слоями.

В идеале между слоями моркови нужно насыпать наполнитель – песок, опилки, шелуху лука или даже мох. Убедитесь, что наполнитель сухой – он поможет уберечь морковь от преждевременного гниения.



Морковь нужно хранить в темном месте / Фото Pexels

А вот можно ли хранить морковь в холодильнике, знают не все. Прежде всего, класть туда весь урожай точно не стоит. Но несколько морковок все же можно сложить в ящик для овощей, или в полиэтиленовый пакет с отверстиями – чтобы на корнеплодах не образовывался конденсат.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Учитывайте, что в холодильнике морковь нужно хранить при температуре 0 – 2 градуса.

Вот еще несколько советов, что помогут сохранить морковь свежей и хрустящей в течение долгого времени: