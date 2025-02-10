Частая стирка и использование постельного белья приводят к тому, что эластичная ткань растягивается, а цвета выцветают. Но после того, как вы купите новый набор, выбрасывать старый не стоит – он еще может иметь множество применений в быту, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Многоразовые сумки для покупок многократные

Сумки для покупок и шоперы – это экологическая альтернатива пластику. И вы вполне можете изготовить их дома из своих старых простыней. Лен и хлопок идеально подойдут для такого проекта, ведь они прочные, но достаточно мягкие, чтобы их можно было складывать в сумку и легко и компактно хранить.



Из простыней можно сделать сумки / Фото Pexels

Лежаки для домашних животных

Кровать для домашних животных – это популярный способ дать старым простыням новую жизнь. Вам нужно в несколько раз сложить простыни и сшить их концы. Внутрь нужно добавить старые полотенца или другой наполнитель.

Чехлы для мебели

Возможно, у вас есть диван, на котором постоянно оставляют шерсть домашние любимцы? Старые простыни могут легко стать защитой для текстиля, и они достаточно долго могут сохранять диван свежим. Застилайте простыню на предметы мебели и заправьте концы.

Органайзеры для шкафов и ящиков

Организация – это чрезвычайно важно, если вы хотите поддерживать чистый дом и освободить немного места в своем шкафу. И старые простыни, как ни странно, могут вам в этом помочь: из них можно сшить простые органайзеры, что помогут держать одежду разделенной.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Одеяло для пикника или пляжа

Старые простыни имеют идеальный размер для того, чтобы устроить с ними пикник в парке, отдохнуть под открытым небом или просто загорать на пляже. Для лучшего использования советуют совместить несколько простыней и соединить их швами.

Полировка серебра

Разрежьте старые простыни на меньшие тряпки и используйте их для того, чтобы полировать серебро. Особенно это полезно в случае, если ваши простыни хлопковые – они достаточно эластичны и хорошо подойдут для того, чтобы натереть сложные участки и щели.

Тканевые корзины

Вы можете застелить старую корзину простыней, вырезав ее по нужному размеру. Такая корзина, если наполнить ее книгами или журналами, может стать ценным дополнением к декору спальни или гостиной.