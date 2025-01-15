Вы будете удивлены, та одна безделушка, что может притянуть удачу в дом, уже точно есть у вас дома, и вы легко найдете ее на кухне. Лавровый лист, оказывается, можно класть не только в суп, но и под подушку, сообщает 24 Канал.

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Зачем класть лавровый лист под подушку?

Лавровый лист – это незаменимый на кухне ингредиент и, кстати, не только из-за уникального вкуса. Оказывается, он еще и достаточно полезен и содержит достаточно много витаминов – например, витамин А и В, а еще марганец, железо, калий и кальций. Кроме того, в лавровом листе можно найти и немало эфирных масел.

И все эти свойства приправы были известны еще сотни лет назад, поэтому именно за это его и ценили. Лавровый лист используют и для очистки воздуха, ведь он может быстро нейтрализовать немало посторонних неприятных запахов. Но используют лавровые листья и в различных духовных практиках и приметах – ведь он может привлекать в дом богатство, удачу и любовь.

Прежде всего, под подушкой лавровый лист может помочь вам расслабиться и быстрее заснуть. Аромат кустарника очень приятный, и он точно поможет создать в спальне особую атмосферу.



Лавровый лист можно класть под подушку / Фото Pexels

Кроме того, во многих культурах было принято сжигать несколько сухих лавровых листочков для того, чтобы отпугнуть злых духов и негативную энергию. Но лавровый лист часто использовали и для того, чтобы осуществлять желания.

Нужно просто записать его прямо на листочке и положить под подушку, а потом поспать одну ночь. После этого листок сжигали, и желание тогда должно было сбыться. Также лавровый лист может притягивать любовь – для этого нужно пропитать несколько лавровых листочков апельсиновым маслом и положить в доме, где будут жить влюбленные. Так вы привлечете в дом достаток, взаимопонимание и вечную любовь.