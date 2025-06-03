Клубнику можно есть с сахаром, со сметаной, добавлять к завтраку или десертам, впрочем ягоды не способны храниться длительное время, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Есть один лайфхак, который поможет клубнике оставаться свежей гораздо дольше.

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Как долго хранить клубнику

После покупки ягод мы сразу ставим их в холодильник в контейнере или кульку, однако так делать не стоит. Кулек образует внутри влагу и плесень, поэтому есть гораздо другой альтернативный способ.



Хранение клубники, которое поможет ей дольше быть свежей / Фото Pexels

Вам нужна любая герметичная банка. На дно нужно положить бумажное кухонное полотенце, которое впитает лишнюю влагу из клубники. Аккуратно уложите ягоды в банку, не утрамбовывая, а тогда сверху закройте банку еще одним бумажным полотенцем, которое также будет впитывать избыток влаги.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о идеальной молочной подкормке клубники, которая поможет ускорить ее рост.

Благодаря этому методу ягоды будут свежими гораздо дольше. Только после такого лайфхака ягоды можно поставить в холодильник. Для того, чтобы ягоды смогли простоять до недели времени, складывать в банку их надо немытыми, поскольку вымытые ягоды начинают очень быстро портиться.