Полуницю можна їсти з цукром, зі сметаною, додавати до сніданку чи десертів, втім ягоди не здатні зберігатися тривалий час, пише 24 Канал з посиланням на Express. Є один лайфхак, який допоможе полуниці залишатися свіжою набагато довше.

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Як довго зберігати полуницю

Після купівлі ягід ми одразу ставимо їх у холодильник в контейнері чи кульку, однак так робити не варто. Кульок утворює всередині вологу й цвіль, тому є набагато інший альтернативний спосіб.



Зберігання полуниці, яке допоможе їй довше бути свіжою / Фото Pexels

Вам потрібна будь-яка герметична банка. На дно потрібно покласти паперовий кухонний рушник, який вбере зайву вологу з полуниці. Акуратно поскладайте ягоди в банку, не утрамбовуючи, а тоді зверху закрийте банку ще одним паперовим рушником, який також буде вбирати надлишок вологи.

До речі, раніше ми вже розповідали про ідеальне молочне підживлення полуниці, яке допоможе прискорити її ріст.

Завдяки цьому методу ягоди будуть свіжими набагато довше. Лише після такого лайфхака ягоди можна поставити у холодильник. Для того, щоб ягоди змогли простояти до тижня часу, складати в банку їх треба немитими, оскільки вимиті ягоди починають дуже швидко псуватися.