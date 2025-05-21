Шкідник з’являється ще на етапі бутонів квітів, відповідно знищуючи майбутній урожай, пише 24 Канал. Для того, щоб позбутися від довгоносика, навіть не доведеться використовувати хімію, знадобиться всього лише кілька народних засобів.

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Як виглядає довгоносик

Чорно-сірий невеличкий жук має довгий хоботок й сам довжиною десь 3 міліметри. Довгоносик з’являється на городі ще на початку травня й харчується листям полуниці, прогризаючи дірки. Коли ягоди цвітуть, то шкідник відкладає яйця в бутони квітів й надгризає їх. Вже після того, як личинки прокинуться, бутон починає відсихати й відпадати.

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Личинки довгоносика заляльковуються в ґрунті, потім знову стають жуками й харчуються полуницею аж до пізньої зими. Чорні плями по центру квітки – це ознака наявності довгоносика. Крім полуниці, жук також любить малину та ожину, тож з цих кущів його теж треба відганяти.

Як позбутися довгоносика

Не можна використовувати хімічні засоби, коли ягода вже зацвіла, тому найкраще скористатися народними засобами.

Чудово допомагає боротися зі шкідниками міцний розчин гірчиці. У літрі води потрібно розчинити кілька столових ложок сухої гірчиці й обприскати цим ягоди. Різкий запах відлякає довгоносика від білянки. У такій же пропорції можна приготувати розчин на основі м’ятного зубного порошку.



Полуницю треба позбавляти від довгоносиків / Фото Pexels

Добре бореться зі шкідниками відвар полину. На 1 кілограм трави потрібно 4 літри води. Все це треба прокип’ятити 10 хвилин, а тоді рідину процідити й долити води так, щоб було 10 літрів. Також варто всередину натерти четвертину господарського мила.

Вже коли полуниця буде плодоносити й все одно поїдати листя, тоді довгоносиків доведеться струшувати у відро. Це радять робити вранці, коли вони повзають по стеблу й чекають на схід сонця. Таким різким струшуванням куща, можна позбутися понад 80% шкідників.

До речі, раніше ми вже розповідали про ідеальне молочне підживлення полуниці, яке допоможе прискорити її ріст.

Щоб вивести жуків з ділянки, восени міжряддя полуниці треба перекопати, а навесні зібрати та спалити залишки листя.