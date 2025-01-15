Ви будете здивовані, та одна дрібничка, що може притягнути удачу в дім, вже точно є у вас вдома, і ви легко знайдете її на кухні. Лавровий лист, виявляється, можна класти не тільки в суп, але й під подушку, повідомляє 24 Канал.

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Навіщо класти лавровий лист під подушку?

Лавровий лист – це незамінний на кухні інгредієнт і, до речі, не тільки через унікальний смак. Виявляється, він ще й досить корисний та містить досить багато вітамінів – наприклад, вітамін А та В, а ще марганець, залізо, калій та кальцій. Окрім того, у лавровому листі можна знайти і чимало ефірних олій.

І всі ці властивості приправи були відомі ще сотні років тому, тож саме за це його й цінували. Лавровий лист використовують і для очищення повітря, адже він може швидко нейтралізувати чимало сторонніх неприємних запахів. Але використовують лаврове листя і у різноманітних духовних практиках та прикметах – адже він може приваблювати у дім багатство, удачу та любов.

Перш за все, під подушкою лавровий лист може допомогти вам розслабитися та швидше заснути. Аромат чагарнику дуже приємний, і він точно допоможе створити у спальні особливу атмосферу.



Лавровий лист можна класти під подушку / Фото Pexels

Окрім того, у багатьох культурах було заведено спалювати кілька сухих лаврових листочків для того, аби відлякати злих духів та негативну енергію. Але лавровий лист часто використовували й для того, аби здійснювати бажання.

Потрібно просто записати його прямо на листочку та покласти під подушку, а тоді поспати одну ніч. Після цього листок спалювали, і бажання тоді мало збутися. Також лавровий лист може притягувати кохання – для цього потрібно просочити кілька лаврових листочків апельсиновою олією та покласти у домі, де житимуть закохані. Так ви привабите в оселю достаток, взаєморозуміння та вічне кохання.