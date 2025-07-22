Можно ли летом сушить одежду на балконе: ответ точно удивит

Можно ли вообще представить более удобное место для высушивания одежды, чем балкон? Летом на нем все футболки, рубашки, брюки и даже тяжелые одеяла высыхают за считанные часы.

Впрочем, балкон – это далеко не лучшее место для высушивания одежды в солнечную жаркую погоду, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. По крайней мере, есть несколько видов одежды, которую не стоит на нем вывешивать.

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Многие люди во время высушивания белья допускают ряд ошибок, что в конце концов приводят к тому, что одежда теряет свой показной вид, и ее приходится чаще заменять.

Стоит ли сушить одежду на балконе?

Простой ответ на этот вопрос – да, но только если речь идет о белой и светлой одежде. Если вы сушите белые хлопковые вещи на ярком дневном солнце, ультрафиолет поможет удалить пятна даже без использования агрессивной химии. Это может быть очень полезным, если вы заметили, что ваши белые вещи начали выцветать – например, белые футболки постепенно становятся серыми или желтоватыми.

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А вот в случае с цветными вещами или белой одеждой с принтами стоит быть осторожнее – и по крайней мере выворачивать вещи наизнанку, чтобы они не выцвели и не потеряли яркий цвет.



Цветную одежду нужно сушить не на прямом солнце / Фото Pexels

Или же их можно сушить вечером и ночью. Но если вы не уверены, что успеете забрать одежду с балкона до наступления яркого времени дня, лучше разместить одежду внутри квартиры на сушилке под рассеянным светом, или же воспользоваться машиной для сушки одежды.

К слову, ранее мы уже рассказывали о привычках, которые мешают поддерживать чистоту в доме.

Кстати, когда развешиваете одежду, стоит избегать еще одной распространенной ошибки, а именно плотного развешивания. Если вещи висят слишком близко друг к другу, между ними не будет циркулировать воздух, и вы так только замедлите сушки, а не ускорите его.

Старайтесь развешивать одежду с интервалом и чередовать большие и маленькие вещи. Так воздух будет свободно проходить, и вы сможете даже в квартире высушить одежду очень быстро.