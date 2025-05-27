5 мест в квартире, где не стоит класть телевизор: обратите на это внимание

Время от времени люди меняют интерьер, однако некоторые кардинальные перестройки техники в комнате могут быть не совсем удачными. Специалисты рассказали, где именно нельзя размещать телевизор.

Телевизор до сих пор остается центральным элементом интерьера, пишет 24 Канал со ссылкой на Slash Gear. Но если выбрать неудачное место, то это станет ошибкой, поскольку его будет неудобно смотреть.

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Напротив окна

Поставить телевизор напротив окна будет большой ошибкой. Блики солнца будут перекрывать изображение или делать его темнее. Нужно будет постоянно закрывать окно шторами, чтобы полноценно видеть картинку.

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Рядом с дверью

Размещение телевизора в этом месте может постоянно отвлекать внимание от экрана, поскольку глаза рефлекторно будут отворачиваться на это движение.



Не стоит размещать телевизор рядом с дверью / Фото Pexels

Слишком высоко на стене

Телевизор почти у потолка может полностью испортить впечатление от просмотра. Это повлечет нагрузку на шею, поскольку придется постоянно смотреть вверх. Также это может привести к искажению звука.

Над камином или батареей

В зимнее время года от батареи и камина может идти тепло, а это плохо повлияет на телевизор и может иметь разрушительное действие на технику.

Кстати, ранее мы рассказывали, какие вещи нужно забрать из кухни, ведь они прогоняют из дома деньги.

На кухне

Многие люди устанавливают телевизоры на кухне, однако из-за брызг воды, жира и повышенной влажности, большие облака водяного пара будут сокращать срок службы техники.