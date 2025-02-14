Никогда не используйте здесь отбеливатель: 5 мест, где он навредит

Отбеливатель очень часто может прийти на помощь, когда речь идет об уборке сложных и застарелых пятен. Но есть случаи, когда от его использования лучше отказаться.

Учитывайте, что отбеливатель следует использовать очень осторожно, ведь он может быть вредным для здоровья, ведь содержит гипохлорит натрия и другие соединения на основе хлора, выделяющие вредные пары, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. А некоторым поверхностям и предметам в доме отбеливатель и вообще может нанести необратимый вред.

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Плесень

Нет ничего менее приятного, чем принимать душ и обнаружить, что ванную комнату захватила плесень и плесень. И хотя первым порывом может быть схватиться за бутылку с отбеливателем, чтобы избавиться от неприятного грибка, лучше остановиться. Учитывайте, что отбеливатель не выполнит работу полностью.

Его часто считают хорошим продуктом для борьбы с плесенью, но на самом деле это не так. Отбеливатель может уничтожить только поверхностную плесень, но он не удалит глубокие частицы плесени, и она все еще будет влиять на вашу комнату.

Пористые и полупористые материалы

Если вы хотите очистить деревянную стену, гипсокартон и т.д., отбеливатель использовать точно нельзя. Он не только неэффективен для очистки таких поверхностей, но и может расщепить волокна и разрушить деревянные поверхности и вещи.

Также он не может решить проблемы с плесенью на этих предметах. Он не проникает в пористые и полупористые материалы достаточно глубоко, чтобы удалить те частицы плесени, что пробрались под поверхность.

Цветные ткани

Если вы поставили неприятное пятно на цветной одежде, ни за что не пытайтесь удалить его отбеливателем – результат вас точно не порадует. Использовать его можно только на белых тканях, иначе вам придется попрощаться с любимыми вещами.



Цветные ткани нельзя чистить отбеливателем / Фото Pexels

Нержавеющая сталь

У вас может возникнуть соблазн почистить сложные пятна на посуде из нержавеющей стали с помощью отбеливателя, и это может только испортить его. Также нельзя чистить отбеливателем и плиту, холодильник и другие приборы – он только вызовет коррозию и испортит покрытие.

Природный камень

Возможно, вы хотите качественно и глубоко очистить столешницы из натурального камня, например мрамора или гранита – и для этого точно не стоит использовать отбеливатель. Это может нанести необратимый вред вашей мебели, поэтому гораздо лучше использовать обычное моющее или дезинфицирующее средство, предназначенное специально для камня.