Ніколи не використовуйте тут відбілювач: 5 місць, де він нашкодить

Відбілювач дуже часто може прийти на допомогу, коли мовиться про прибирання складних і застарілих плям. Та є випадки, коли від його використання краще відмовитися.

Зважайте, що відбілювач варто використовувати дуже обережно, адже він може бути шкідливим для здоров'я, адже містить гіпохлорит натрію та інші сполуки на основі хлору, що виділяють шкідливі пари, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. А деяким поверхням та предметам у домі відбілювач і взагалі може завдати незворотної шкоди.

Цікаво Насіння проросте за лічені дні: ось як його пробудити

Цвіль

Немає нічого менш приємного, ніж приймати душ і виявити, що ванну кімнату захопила пліснява та цвіль. І хоча першим поривом може бути схопитися за пляшку з відбілювачем, аби позбутися неприємного грибка, краще зупинитися. Зважайте, що відбілювач не виконає роботу повністю.

Його часто вважають хорошим продуктом для боротьби з пліснявою, але насправді це не так. Відбілювач може знищити тільки поверхневу цвіль, але він не видалить глибокі частинки цвілі, і вона все ще впливатиме на вашу кімнату.

Пористі та напівпористі матеріали

Якщо ви хочете очистити дерев'яну стіну, гіпсокартон тощо, відбілювач використовувати точно не можна. Він не тільки неефективний для очищення таких поверхонь, але й може розщепити волокна та зруйнувати дерев'яні поверхні й речі.

Також він не може розв'язати проблеми із цвіллю на цих предметах. Він не проникає у пористі та напівпористі матеріали достатньо глибоко, аби видалити ті частинки цвілі, що пробралися під поверхню.

Кольорові тканини

Якщо ви поставили неприємну пляму на кольоровому одязі, нізащо не намагайтеся видалити її відбілювачем – результат вас точно не порадує. Використовувати його можна тільки на білих тканинах, інакше вам доведеться попрощатися з улюбленими речами.



Кольорові тканини не можна чистити відбілювачем / Фото Pexels

Нержавіюча сталь

У вас може виникнути спокуса почистити складні плями на посуді з нержавіючої сталі за допомогою відбілювача, та це може тільки зіпсувати його. Також не можна чистити відбілювачем і плиту, холодильник та інші прилади – він тільки спричинить корозію та зіпсує покриття.

Природний камінь

Можливо, ви хочете якісно і глибоко очистити стільниці з натурального каменю, як-от мармуру чи граніту – та для цього точно не варто використовувати відбілювач. Це може завдати незворотної шкоди вашим меблям, тож набагато краще використати звичайний мийний чи дезінфекційний засіб, що призначений спеціально для каменю.