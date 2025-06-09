Для того, чтобы получить вкусный и сладкий урожай болгарского перца, важно не только вовремя посадить культуру и ухаживать за ней, но и подобрать ей удачных соседей, сообщает 24 Канал.

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Фасоль

Некоторые сорта фасоли, к сожалению, могут выделять в почву вещества, которые влияют не только на рост перца, но и на его вкус. У фасоли перец вырастет не таким высоким, но и потенциально может стать горьким. Поэтому лучше найти для этой культуры другой участок.

Кстати, ранее мы уже делились, где нельзя сажать огурцы, чтобы не остаться без урожая.

Базилик

Несмотря на то, что базилик – это невероятная душистая пряность, что может отпугивать вредителей от вашего сада и огорода, сажать его возле перца не стоит. Базилик имеет некоторые алелопатические свойства, что могут негативно повлиять на вкус перца.



Базилик не стоит сажать рядом с перцем / Фото Pexels

Корнеплоды

И для моркови, редиса и картофеля лучше найти места на противоположной части огорода. Здесь проблема заключается в том, что все эти растения имеют достаточно схожие требования к почве, и это значит, что размещение их рядом приведет к конкуренции за ресурсы и ухудшению роста перца.

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Что посадить возле перца?

Если на грядке вы выращиваете острый перец, тогда с ним хорошо сочетается шпинат, салат, базилик, укроп, кинза и тимьян. Эти травы очень положительно влияют на вкус острого перца – главное здесь следить за тем, чтобы растения-компаньоны не бросали на перец много тени.

А учитывая то, что перец в открытый грунт высаживают только в конце весны или в начале лета, то до высадки рассады на грядке можно выращивать зеленый лук, горох, листовой салат или редис.