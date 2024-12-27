Никогда не ставьте здесь мусорное ведро: 3 места, где оно притягивает беду

Мусорное ведро – это место, где хранятся все отходы из дома, и сами по себе они как будто излучают негативную энергию.

Для того, чтобы свести к минимуму влияние мусора на вашу жизнь, нельзя ставить его в нескольких местах в доме, сообщают Советы 24. Зато есть несколько локаций квартиры, которые лучше всего подходят для него.

Интересно Почему нельзя дарить полотенца: этого ответа вы не ожидали

Кухня

Это – сакральное место в квартире, и здесь сосредоточена вся энергия и благополучие дома, и именно поэтому она должна быть уютной и удобной. Впрочем, при оформлении интерьера далеко не всегда задумываются о том, где именно размещать мусорное ведро.

Под раковиной ставить ведро не стоит – это не лучшее место для него. А если оно и стоит на кухне, тогда нужно обязательно позаботиться о том, чтобы в нем была крышка – это, мол, поможет сдерживать негативные потоки, чтобы они не распространялись квартирой.

В проходе между комнатами

Эзотерики убеждены, что это будет блокировать передачу положительной энергетики. В результате комнатные цветы вроде начнут вянуть, техника будет ломаться, а посуда – биться. И это также может повлиять и на ваше самочувствие.



В проходе ставить мусорное ведро нельзя / Фото Pexels

Возле окна и дверей

Это – далеко не лучшие места для мусорного ведра. Кроме того, не стоит ставить его еще и в комнатные для отдыха – там оно будет влиять на энергию человека и не позволит ему по-настоящему расслабиться.

Где поставить ведро на маленькой кухне?

Чаще всего на маленьких кухнях вопрос, куда же поставить мусорное ведро, встает достаточно остро – при ограниченном пространстве стараются использовать его максимально рационально.

Но здесь нужно запомнить одно очень простое, однако важное правило: мусорное ведро нужно размещать как можно дальше от плиты. Причина проста – во время нагревания остатки пищи могут начать вонять.