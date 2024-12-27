Ніколи не ставте тут сміттєве відро: 3 місця, де воно притягує біду

Відро для сміття – це місце, де зберігаються усі відходи з дому, і самі собою вони начебто випромінюють негативну енергію.

Для того, аби звести до мінімуму вплив сміття на ваше життя, не можна ставити його у декількох місцях у домі, повідомляють Поради 24. Натомість є кілька локацій квартири, які найкраще підходять для нього.

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Кухня

Це – сакральне місце у квартирі, і тут зосереджена уся енергія та благополуччя дому, і саме через це вона має бути затишною та зручною. Втім, під час оформлення інтер'єру далеко не завжди замислюються про те, де саме розміщувати відро для сміття.

Під раковиною ставити відро не варто – це не найкраще місце для нього. А якщо воно і стоїть на кухні, тоді потрібно обов'язково подбати про те, аби у ньому була кришка – це, мовляв, допоможе стримувати негативні потоки, аби вони не ширилися квартирою.

В проході між кімнатами

Езотерики переконані, що це блокуватиме передачу позитивної енергетики. В результаті кімнатні квіти начебто почнуть в'янути, техніка буде ламатися, а посуд – битися. І це також може вплинути й на ваше самопочуття.



В проході ставити відро для сміття не можна / Фото Pexels

Біля вікна та дверей

Це – далеко не найкращі місця для сміттєвого відра. Окрім того, не варто ставити його ще й у кімнатні для відпочинку – там воно впливатиме на енергію людини та не дозволить їй по-справжньому розслабитися.

Де поставити відро на маленькій кухні?

Найчастіше на маленьких кухнях питання, куди ж поставити сміттєве відро, постає досить гостро – при обмеженому просторі намагаються використовувати його максимально раціонально.

Але тут потрібно запам'ятати одне дуже просте, проте важливе правило: відро для сміття потрібно розміщувати якнайдалі від плити. Причина проста – під час нагрівання залишки їжі можуть почати смердіти.