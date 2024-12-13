Ми даруємо вишитий рушник, щоб показати людині свою любов й турботу, пише 24 Канал. Ви могли цього й не знати, але такий рушник раніше можна дарувати лише на весілля чи річницю за українськими прикметами.

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Рушник може стати сімейним оберегом, особливо якщо на ньому є ручна вишивка. Весільний рушник можна дарувати молодятам дуже близька людина. Здавна в Україні дарували рушник лише тим, кого дуже сильно поважали.

Екстрасенси кажуть, що до подарунка рушника треба ставитися обережно, бо якщо його дарує людина, яка не бажає добра, то вся негативна енергетика перейде через подарунок.

Просто так дарувати рушник не можна. Наші предки вірили, що з ним можна передати своїй людині проблеми. Накликати біду й тяжкі хвороби. Небезпечними вважалися вироби з чорною та білою вишивкою, тому їх не можна було використовувати на сватанні, хрещенні чи весіллі.



Не всі рушники можна дарувати людям / Фото Pexels

Однак ці речі стосуються лише вишитих рушників. З махровими та будь-якими іншими рушниками не пов’язано ніяких поганих прикмет. Їх дозволено дарувати будь-коли та на будь-яке свято незалежно від розміру та кольору. Втім дарувати рушники не варто колегам, родичам чи просто знайомим, бо вони не оцінять такий жест.

Дітям не можна дарувати рушник без згоди батьків. Інакше можна накликати на дитину біду і проблеми зі здоров'ям.

Не можна дарувати кухонні рушники. Раніше люди загортали в нього їжу близьким, які вирушали в далеку дорогу, тому подарований кухонний рушник може призвести до того, що люди розлучаться на довгий час.