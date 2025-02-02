Никогда не ставьте веник в этих местах: только притянете невзгоды

Веник – это чрезвычайно важный предмет в доме, который, как оказывается, может влиять на энергетику всего дома. Поэтому нужно учитывать то, где вы его оставляете.

Веник – это тот предмет, что в каждом доме имеет свое место. Но задумывались ли вы когда-то, действительно ли оно подходит для него? Если поставить веник в неправильный угол дома, это вроде бы может привлечь немало проблем и в дом, и к его жителям, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Куда нельзя ставить веник?

Предки были убеждены, что венику совсем не место за дверью любой комнаты – например, у входа на кухню, или в деве – ведь так он может заблокировать положительные потоки энергии снаружи.

А вот если вы ожидаете неприятного посетителя, нужно после него обязательно замести и поставить веник у порога – в таком случае вы заберете так из дома весь негатив, что принес этот человек. Кроме того, это поможет избавиться от возможной зависти или недоброжелательности.

Кстати, нельзя ставить веник и в туалете или ванной комнате – некоторые верят, что там он может даже привлечь проблемы со здоровьем. Не место ему и в гостиной: придется мириться с постоянными ссорами и конфликтами, а гармония в семье исчезнет. Зато появятся скандалы и недоразумения без особых причин.



Веник нельзя ставить в гостиной / Фото Pexels

Но где же в таком случае ставить веник? Лучшим местом эзотерики считают кухню – но его там всегда нужно ставить на черенок и прутьями вверх, а не вниз, как это принято обычно. Учитывайте также, что после подметания нужно с прутьев убрать всю грязь и пыль, чтобы веник оставался опрятным и чистым.

Это не только вопрос гигиены, но и того, сколько положительной энергетики будет в доме. Грязный веник взамен будет притягивать проблемы, беду и неприятности. А вот если вы хотите приманить в дом удачу, нужно поставить веник в углу комнаты прутьями вверх.

Никогда не выбрасывайте грязный веник и не одалживайте его – так отдадите весь позитив из своего дома. Если нужно избавиться от старого веника, лучше его закопать или сжечь. Но и держать два предмета – старый и новый – в доме запрещено: это обернется многочисленными проблемами.