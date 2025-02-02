Ніколи не ставте віник у цих місцях: тільки притягнете негаразди

Віник – це надзвичайно важливий предмет у домі, який, як виявляється, може впливати на енергетику всієї оселі. Тому потрібно зважати на те, де ви його залишаєте.

Віник – це той предмет, що в кожній оселі має своє місце. Та чи замислювалися ви колись, чи справді воно підходить для нього? Якщо поставити віник у неправильний кут дому, це начебто може притягнути чимало негараздів і до оселі, і до її мешканців, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Куди не можна ставити віник?

Пращури були переконані, що вінику зовсім не місце за дверима будь-якої кімнати – наприклад, біля входу на кухню, чи в дів – адже так він може заблокувати позитивні потоки енергії зовні.

А ось якщо ви очікуєте неприємного відвідувача, потрібно після нього обов'язково замести і поставити віник біля порогу – у такому випадку ви заберете так з дому увесь негатив, що принесла ця людина. Окрім того, це допоможе позбутися можливої заздрості чи недоброзичливості.

До речі, не можна ставити віник і в туалеті чи ванній кімнаті – деякі вірять, що там він може навіть притягнути негаразди зі здоров'ям. Не місце йому і у вітальні: доведеться миритися з постійними сварками та конфліктами, а гармонія в родині зникне. Натомість з'являться скандали і непорозуміння без особливих причин.



Віник не можна ставити у вітальні / Фото Pexels

Але де ж у такому випадку ставити віник? Найкращим місцем езотерики вважають кухню – але його там завжди потрібно ставити на держак і прутами вгору, а не вниз, як це заведено зазвичай. Зважайте також, що після підмітання потрібно з прутів прибрати увесь бруд та пил, аби віник залишався охайним та чистим.

Це не лише питання гігієни, а й того, скільки позитивної енергетики буде в домі. Брудний віник натомість буде притягувати негаразди, лихо та неприємності. А ось якщо ви хочете приманити в дім удачу, потрібно поставити віник у кутку кімнати прутами догори.

Ніколи не викидайте брудний віник та не позичайте його – так віддасте увесь позитив зі своєї оселі. Якщо потрібно позбутися старого віника, краще його закопати чи спалити. Але й тримати два предмети – старий та новий – у домі заборонено: це обернеться численними негараздами.