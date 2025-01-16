Вам може здаватися, що під час кожного прийняття душу ви миєтеся надзвичайно ретельно, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Втім, є досить високі шанси, що ви також пропускаєте кілька важливих частин тіла.

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Докторка Кейт Крендалл переконана, що є частини тіла, які люди мають набагато рідше, ніж руки, обличчя тощо. Як наслідок, там можуть накопичуватися різні види бактерій, і також такі, що негативно впливають на здоров'я.

За вухами

У будь-якому місці, де є складки шкіри, може накопичуватися значно більше бруду та бактерій. І через те, що їх миють рідше, це може призвести до роздратування шкіри.

Дерматологиня Стейсі Талл повідомила, що накопичення шкірного бруду може призвести до такого запального захворювання шкіри, як себорейний дерматит. Він може спричинити появу білих чи жовтих пластівців на шкірі голови, в тому числі за вухами. Запалені ділянки можуть почати свербіти та лущитися.

Між пальців ніг

Хоча більшість води та мила стікає через ваші стопи та пальці ніг перед тим, як потрапити в каналізацію, це точно не можна вважати достатнім очищенням цієї ділянки тіла. Оскільки шкіра між пальцями ніг не виділяє стільки жиру, скільки інші ділянки тіла, наслідки тут будуть вже зовсім інші.



В душі важливо митися ретельно / Фото Pexels

Основний компонент накопиченого бруду – це мертві клітини шкіри, і це може зрештою призвести до грибка нігтів. Також ваші ноги, як правило, сильно пітніють, і це також загрожує зростанню бактерій та появі грибка.

Всередині пупка

Пупок – це темне та вологе місце, повне шкірних складок, а це створює ідеальне середовище для накопичення мертвих клітин шкіри, поту та різних мікроорганізмів – бактерій та грибків.

Це не тільки призведе до появи запаху, але й тертя шкіри може зробити цю область схильною до інфекцій.