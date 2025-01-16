Деякі речі не радять позичати навіть найближчим людям, а просто знайомим – і поготів, повідомляє 24 Канал. Тож аби не притягнути до себе випадково лихо та біду, потрібно запам'ятати заборонені предмети.

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Прикраси

І дорогоцінні метали, і каміння можуть дуже швидко вбирати у себе енергію власника. Через це ніколи не радять носити чужі прикраси – так ви можете отримати чужі проблеми та біду.

І коли ви позичаєте сережки чи каблучку, ви приймете їх назад із чужою енергетикою, і ви ніколи не знаєте, якою саме вона буде.

Одяг

Чимало жінок обмінюються одягом зі своїми подругами, однак це може стати дуже неприємною прикметою. Речі, як і прикраси, дуже щільно прилягають до тіла, а значить, начебто можуть вбирати енергетику людини. Якщо ви віддасте свій одяг, навіть тимчасово, то можете випадково віддати і частину себе.

Для того ж, щоб уникнути усіх негативних наслідків, можна "продати" річ за символічну суму – монетку. Тоді ви начебто розриваєте енергетичний зв'язок.

Хліб

Позичати хліб не варто – його можна дати тільки назовсім, не очікуючи на повернення. Окрім того, не можна давати хліб і після заходу сонця, а також передавати його через поріг.



Хліб не можна позичати / Фото Pexels

Якщо ж порушити ці попередження, можна притягнути до свого дому біду та накликати на себе чимало проблем.

Посуд

Посуд наче символізує удачу у вашому домі. І якщо людина, якій ви його позичите, розіб'є тарілку чи чашку, це може накликати негаразди на дім. Окрім того, невдачі начебто почнуться і у випадку, якщо посуд вам повернуть порожнім.

Віник

З віником здавна пов'язано чимало повір'їв – його раніше начебто використовували для наведення пристріту, тож позичати його чужій людині не варто було, адже це могло обернутися бідою для цілого дому. Не можна також тримати у домі більше, ніж один віник – це може призвести до тривалих фінансових труднощів.