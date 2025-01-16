Розібратися у кожному відсіку без певного розуміння цифр та літер новачкам буде складно, пише 24 Канал. Кожне відділення має певну літеру чи цифру, яка відповідає за наповнення, яке за правилами повинне бути в цьому відсіку.

Читайте також Не варто їх купувати: ці дрова майже не горять і тільки засмічують пічку

На крайніх відділеннях нанесені римські цифри I чи II, а також латинські літери A та B. Тут все залежить від бренду машинки. Середній відсік завжди зображається зірочкою або квіткою.

Для чого 1 відділення у машинці

Перше відділення позначається латинською буквою А чи римською цифрою I. Він призначений для попереднього замочування білизни чи прання. Поняття попереднього прання означає вимочування одягу у великій кількості води. Це робиться для того, щоб видалити старі плями, які міцно в’їлися у волокна тканини. Цей процес вимочування дає тканині розтягнутися, а вже під час прання пляма швидше виводиться.

Порошок у цей відсік не треба засипати, якщо замочування не передбачене режимом прання. У відсік його треба засипати лише в тому випадку, якщо вибрано програму прання у два етапи. Порошок повинен бути в дозованій кількості. Відповідно перше відділення є призначеним для порошку.



Кожен відсік призначений для порошку чи ополіскувача / Фото Adobe Stock

Для чого 2 відділення у машинці

У другому відділенні ви можете помітити літеру В чи римську цифру II. Воно призначене для м’якого засобу для білизни чи кондиціонера. Ці засоби пом’якшують тканину й надають речам свіжого й приємного аромату.

У зимову пору речі більше піддаються статичній електризації, а кондиціонер запобігає цьому й покращує гладкість тканини. Фактично друге відділення призначене для кондиціонера, але туди можна сипати сухий порошок чи рідкий, незалежно від обраного вами режиму прання.

Для чого 3 відділення у машинці

Третє відділення має значок квітки чи зірочки. Воно призначене для засобів, які виводять плями на речах. У цей відсік можна наливати відбілювач, ополіскувач чи інші засоби для прання.

Фахівці рекомендують після кожного прання залишати дверцята машинці відчиненими, щоб вивести зайву вологу. Якщо вона накопичиться, то всередині барабана може утворитися пліснява. Також інколи треба очищувати гумку в барабані, під якою є чимало волосся, різноманітного дрібного сміття та бруду.