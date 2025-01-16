Разобраться в каждом отсеке без определенного понимания цифр и букв новичкам будет сложно, пишет 24 Канал. Каждое отделение имеет определенную букву или цифру, которая отвечает за наполнение, которое по правилам должно быть в этом отсеке.

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На крайних отделениях нанесены римские цифры I или II, а также латинские буквы A и B. Здесь все зависит от бренда машинки. Средний отсек всегда изображается звездочкой или цветком.

Для чего 1 отделение в машинке

Первое отделение обозначается латинской буквой А или римской цифрой I. Он предназначен для предварительного замачивания белья или стирки. Понятие предварительной стирки означает вымачивание одежды в большом количестве воды. Это делается для того, чтобы удалить старые пятна, которые прочно въелись в волокна ткани. Этот процесс вымачивания дает ткани растянуться, а уже во время стирки пятно быстрее выводится.

Порошок в этот отсек не надо засыпать, если замачивание не предусмотрено режимом стирки. В отсек его надо засыпать только в том случае, если выбрана программа стирки в два этапа. Порошок должен быть в дозированном количестве. Соответственно первое отделение является предназначенным для порошка.



Каждый отсек предназначен для порошка или ополаскивателя / Фото Adobe Stock

Для чего 2 отделения в машинке

Во втором отделении вы можете заметить букву В или римскую цифру II. Оно предназначено для мягкого средства для белья или кондиционера. Эти средства смягчают ткань и придают вещам свежий и приятный аромат.

В зимнее время вещи больше подвергаются статической электризации, а кондиционер предотвращает это и улучшает гладкость ткани. Фактически второе отделение предназначено для кондиционера, но туда можно сыпать сухой порошок или жидкий, независимо от выбранного вами режима стирки.

Для чего 3 отделения в машинке

Третье отделение имеет значок цветка или звездочки. Оно предназначено для средств, которые выводят пятна на вещах. В этот отсек можно наливать отбеливатель, ополаскиватель или другие средства для стирки.

Специалисты рекомендуют после каждой стирки оставлять дверцу машинки открытой, чтобы вывести лишнюю влагу. Если она накопится, то внутри барабана может образоваться плесень. Также иногда надо очищать резинку в барабане, под которой есть немало волос, разнообразного мелкого мусора и грязи.